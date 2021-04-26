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جربي المكياج الخليجي لإطلالة مناسبة في سهرة العيد

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" عزيزتي لكطريقة تطبيق المكياج الخليجي المميز للسهرات، للحصول على إطلالة مميزة  في سهرة العيد.

طريقة تطبيق المكياج الخليجي

بعد تنظيف البشرة وترطيبها، قومي بتطبيق كريم الأساس المُناسب للون بشرتك، من خلال أطراف أصابعك، أو استعمال الفرشاة الخاصّة بوضع كريم الأساس. 

ابدئي من الداخل نحو الخارج. 

وللحصول على لون بشرة موحد، احرصي على تطبيق القليل من كريم الأساس على العنق ومنطقة الصدر. 
ولتثبيت كريم الأساس استخدمي البودرة الحرّة. من ثم، طبقي القليل من الكونسيلر تحت العين لإخفاء العيوب والهالات السوداء. 

ولإضاءة الوجه ومنحه الإشراقة والنضارة، استخدمي الهايلايتر في منطقة أعلى الخدّ. 

بعدها، طبقي القليل من البلاش الزّهري على عظمة الخدّين وأسفل الذقن.

ثم طبقي القليل من ظلّ العيون الزّهري الناعم على زاوية العين الدّاخلية، على أن يكون مسحوباً الى الخارج. 
طبقي القليل من ظلّ العيون الأزرق في منتصف منطقة الجفن العلوي، ومدّيه إلى خارج العين، واحرصي على دمج ظلال العيون بطريقة متقنة للحصول على مكياج خليجي محترف. 

ولإضفاء لمسة مميزة على مكياج العيون، يفضّل أن يحتوي ظلّ العين الأزرق على لمعة ناعمة. 

بعدها، قومي برسم خط مستقيم من زاوية الجفن العلوي من الأسفل باتجاه خارج العين، مستخدمةً ظل العين الكحلي، واحرصي على دمجه مع ظل العين الأزرق، على أن تظللي أعلى الجفن بالقليل من الظل اللّون الزّهري الذي استخدمته في البداية، وذلك بوضعه تحت الحاجب مباشرة. 

ثم ارسمي بالأيلانير خطاً رفيعاً من زاوية العينِ الدّاخلية إلى زاوية العين الخارجية، باتجاه الظلّ الكحلي وبالقرب من خطّ الرّموش العلوي. 

كذلك، ارسمي خطاً تحت خط الرّموش السّفلي نحو زاوية العين الخارجية، وحددي داخل العين بالكحل الأسود أو الأبيض. 

وعند الانتهاء من رسمة العين، استخدمي طبقات عدة من المسكارا لتطويل وتكثيف الرّموش، كما بإمكانك استخدام الرّموش الصّناعيّة، فهي تمنح عينيك اتساعاً وجاذبية.

ارسمي حاجبيكِ باستخدام قلم تحديد الحواجب البنيّ اللّون، واحرصي على الحفاظ على مظهرهما الطبيعي. 

من ثم، حدّدي شفتيك باستخدام قلم تحديد الشفاه الزهري بدرجة تتماشى مع لون بشرتك، بعدها املئي شفتيك بأحمر الشفاه الزهري الفاتح. 

وإذا كنت تريدين الحفاظ على مكياج أنيق يدوم طويلاً، استخدمي مثبّت المكياج من خلال رشّه من بعد على الوجه.

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