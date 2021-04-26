بوسي شلبي: أسعد أوقات حياتي في زيارة القبور.. ويسرا رقم واحد فى الوطن العربي



أكدت المذيعة بوسي شلبي، أن الفنانة يسرا رقم واحد في الوطن العربي وما زالت أنجح في مستوى الاجيال كلها، قائلة: "يسرا تحصل على نسب مشاهدات عالية"، ورفضت القول بأن الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأفضل، مشيرة إلى أنها لم تحاول التمثيل في أي مرة لأنها غير موهوبة، وظهرت كمذيعة فقط.



وأوضحت بوسي شلبي، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن مشاكل الوسط الفني والجيل الحالي تكثر في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا، كما أن فناني الجيل الحالي منغلقين وغير متجاوبين سويًا ويعيشون.



وكشفت الاعلامية بوسى شلبي، عن أنها تتوجه لزيارة القبور كثيرًا، قائلة "اشعر بالراحة عند زيارة القبور، وكل اللي بحبهم في القبور وأنا برتاح هناك.. أسعد وقت في حياتي في زيارة القبور.. بحس أن ماما بتبوسني وبارتاح نفسيًا وبخدلهم أكل".