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5 دقائق توثق مشاجرة دامية بين بلطجية داخل أحد مستشفيات البدرشين

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:40 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
إيمان عبد العاطي
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مقطع فيديو تجاوز مدته الـ 5 دقائق، وثقه أحد أهالي مركز البدرشين، جنوبي محافظة الجيزة، يرصد لحظة وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من البلطجية، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمركز، وسط حالة من الخوف والذعر بين المتواجدين بالمستشفى، والمارة بالشارع، خاصًا بعد إصابة طرفي المشاجرة إصابات بالغة.

سرعان ما انتشر مقطع الفيديو المشار إليه، على صفحات الفيسبوك، وسط غضب واستياء متداوليه، مطالبين أجهزة الأمن بالتحقيق في الواقعة.. "خناقة بين مساطيل في المستشفى"، على حسب وصف أحد متداوليه.


ورصدت أجهزة الأمن بالجيزة الفيديو المتداول على الفيسبوك، وبتقنين الإجراءات القانونية والإستعانة بالمصادر السرية، وتمكنت القوات تحديد هوية عددًا من طرفي المشاجرة، وجار القبض عليهم.

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