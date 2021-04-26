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استشاري: الزبادي بالردة يُساعد على حرق الدهون (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:27 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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شدد الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة الابتعاد عن المياه الغازية، والعصائر المعلبة، وتناول كل أنواع اللحوم والأطعمة، ولكن بكميات أقل، خاصة وأن اتباع نظام غذائي به حرمان لا يؤدي إلى ثبات الوزن.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الاثنين، أن مريض السمنة عليه أن يتخذ قرارا بخفض الوزن، لأنه معرض للإصابة بالعديد من الأمراض، معقبًا: "هتتصاب أمتى بالأمراض الله وأعلم.. لازم تخس".

وأضاف أن الزبادي بالردة يساعد بصورة كبيرة على خفض الوزن، كما أن ورق اللوتس يساعد بصورة كبيرة على خفض دهون البطن بنسبة 50% خلال شهر واحد.

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