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تعرف على مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقي الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية بسبب احتمالية غياب أيمن أشرف، لاعب الفريق عن الفريق لمدة أسبوع بسبب الإصابة التى حرمته من مباراة إنبي بالدورى، خاصة أن اللاعب تحامل على نفسه كثيراً وشارك فى المباريات وهو يعاني من هذه الإصابة الأمر الذى تقرر معه إعفاءه من عدة مباريات حتى يتعافي جيداً من الإصابة.


ويعاني أيمن أشرف من خشونة في الركبة تتطلب حصول اللاعب على حقنة أو أكثر من أجل إنهاء الآلام التى يعانى منها اللاعب بشكل واضح الفترة الماضية، وذاد من صعوبة الإصابة مشاركة اللاعب فى عدة مباريات الفترة الماضية، رغم هذه الآلام، قبل أن يُقرر الجهاز الفني إراحته من مباراة إنبي أمس الأول من أجل بدء العلاجي من خشونة الركبة.
 
وفي نفس السياق يشارك على معلول الدولى التونسي فى تدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل، بعد اكتمال البرنامج التأهيلي الذى يخضع له حالياً للتعافى من إصابته الأخيرة، وعانى معلول من إصابة قوية بتمزق فى العضلة الخلفية حرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الفترة الماضية، وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية.



ويواجه  الأهلي نظيره المصري غداً ثم الجونة 30 أبريل الجاري على أن يلعب مع غزل المحلة يوم 3 مايو ثم الزمالك يوم 1 من الشهر ذاته في الدوري الممتاز.


وحقق الأهلي فوز هام على إنبي بثلاثة أهداف لهدف أمس الأول ، السبت، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري

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