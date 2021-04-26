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نادية العراقية تتعرض لنزيف حاد فى عينها
الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:28 م
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة نادية العراقية تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن اصابتها بنزيف حاد فى العين.
وقالت نادية العراقية: “نزيف حاد في عيني اليمين.. دي تبقى العملية الرابعة.. مش شايفة ادعوا لي.. لا حول ولا قوه إلا بالله”.
وتشارك الفنانة نادية العراقية مع الفنان على ربيع فى مسلسل “احسن اب” والذى يعرض حاليا بدراما رمضان.
وينافس الفنان على ربيع فى رمضان بمسلسل أحسن أب، حيث يعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التى تعرض هذا العام فى رمضان ويحتوى على 15 حلقة، ويأمل على ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدمها من قبل.
وقالت نادية العراقية: “نزيف حاد في عيني اليمين.. دي تبقى العملية الرابعة.. مش شايفة ادعوا لي.. لا حول ولا قوه إلا بالله”.
وتشارك الفنانة نادية العراقية مع الفنان على ربيع فى مسلسل “احسن اب” والذى يعرض حاليا بدراما رمضان.
وينافس الفنان على ربيع فى رمضان بمسلسل أحسن أب، حيث يعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التى تعرض هذا العام فى رمضان ويحتوى على 15 حلقة، ويأمل على ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدمها من قبل.
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