Advertisements

قبل الزفاف.. طرق طبيعية لعلاج تساقط رموش العروس

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
تزيد الرموش من جمال العيون وجاذبيتها، وتسعى كل عروس للوصول إلى يوم زفافها برموش كثيفة وطويلة، ولكن كيف ستتصرفين في حال بدأت تتساقط قبل عرسك؟ لا تقلقي لأن فقدان الرموش يمكن علاجها بطرق طبيعية عدة نستعرض معك أبرزها:  

زيت الخروع

من أهم الوصفات وأكثرها شعبية لتكثيف الرموش وتطويلها وحمايتها من التساقط هو استخدام زيت الخروع.

استخدمي فرشاة ماسكارا نظيفة، وضعيها داخل هذا الزيت ثم مشّطي رموشك بها قبل النوم واتركيها حتى الصباح. طبقي هذه الوصفة يوميا وستلاحظين الفرق بعد أسابيع عدة.

زيت جوز الهند

ومن الوصفات الطبيعية التي تساعد في نمو الشعر الرموش استخدام وصفة زيت جوز الهند، الذي يرطب شعيرات الرموش ويحافظ على صحتها ويحميها من التساقط. طبقي نفس الطريقة السابقة مع زيت جوز الهند، ومرريه على الجذور، أو بللي عودا قطنيا وادهني به رموشك طوال الليل. طبقي هذه الوصفة يوميا لتحصلي على رموش كثيفة وطويلة قبل الزفاف.

وصفة زيت اللوز الحلو

هذه الوصفة فعالة في تقوية رموش العروش وعلاج مشكلة تساقطها. تحتاجين في هذه الوصفة الى تطبيق الخطوات نفسها في الوصفات السابقة لحث الشعر على النمو وتكثيفه. طبقي هذه الوصفة يومياً لتحصلي على نتيجة فعالة ومُرضية.

أسباب تساقط الرموش

تتساقط الرموش لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بمرض صحي ومنه يكون لأسباب طبيعية إذ تتساقط 10% من الرموش يومياً. ولكن ما هي الأسباب التي تجعل الرموش تتساقط كثيراً ويجب علاجها؟

- أمراض الغدة الدرقية.

- التهاب الجفون.

- الامراض النفسية مثل الاكتئاب.

- سوء التغذية وفقر الدم.

- سرطان الجلد.

- مرض الصدفية.

- مرض الثعلبة.

- حساسية العين من بعض مستحضرات التجميل.

أما العوامل الخارجية التي تسبب تساقط الرموش فتتعلق أغلبها بطريقة التعامل مع مكياج العيون، أبرزها: فرك العين بقوة، عدم تنظيف المكياج قبل النوم، وإزالة المكياج بطريقة خاطئة من خلال دعكها.

كذلك الاستخدام الكثير للماسكرا أو مكبس الرموش يسبب تساقط الرموش، وأيضا استخدام الرموش المستعارة لفترات طويلة.

أخبار تهمك

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

الصحف الإيطالية تفتح النار على كريستيانو رونالدو

منذ 37 دقيقة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 8 ساعات

ولا عزاء للإخوان.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتعترف بحق مصر بالدفاع عن أمنها في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

منذ 33 دقيقة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ 41 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

5 دقائق توثق مشاجرة دامية بين بلطجية داخل أحد مستشفيات البدرشين

منذ أقل من نصف ساعة

موعد قرعة ربع دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة ومنافسي الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:26 م

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:31 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى