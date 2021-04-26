قبل الزفاف.. طرق طبيعية لعلاج تساقط رموش العروس

تزيد الرموش من جمال العيون وجاذبيتها، وتسعى كل عروس للوصول إلى يوم زفافها برموش كثيفة وطويلة، ولكن كيف ستتصرفين في حال بدأت تتساقط قبل عرسك؟ لا تقلقي لأن فقدان الرموش يمكن علاجها بطرق طبيعية عدة نستعرض معك أبرزها:





زيت الخروع





من أهم الوصفات وأكثرها شعبية لتكثيف الرموش وتطويلها وحمايتها من التساقط هو استخدام زيت الخروع.





استخدمي فرشاة ماسكارا نظيفة، وضعيها داخل هذا الزيت ثم مشّطي رموشك بها قبل النوم واتركيها حتى الصباح. طبقي هذه الوصفة يوميا وستلاحظين الفرق بعد أسابيع عدة.





زيت جوز الهند





ومن الوصفات الطبيعية التي تساعد في نمو الشعر الرموش استخدام وصفة زيت جوز الهند، الذي يرطب شعيرات الرموش ويحافظ على صحتها ويحميها من التساقط. طبقي نفس الطريقة السابقة مع زيت جوز الهند، ومرريه على الجذور، أو بللي عودا قطنيا وادهني به رموشك طوال الليل. طبقي هذه الوصفة يوميا لتحصلي على رموش كثيفة وطويلة قبل الزفاف.





وصفة زيت اللوز الحلو





هذه الوصفة فعالة في تقوية رموش العروش وعلاج مشكلة تساقطها. تحتاجين في هذه الوصفة الى تطبيق الخطوات نفسها في الوصفات السابقة لحث الشعر على النمو وتكثيفه. طبقي هذه الوصفة يومياً لتحصلي على نتيجة فعالة ومُرضية.





أسباب تساقط الرموش





تتساقط الرموش لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بمرض صحي ومنه يكون لأسباب طبيعية إذ تتساقط 10% من الرموش يومياً. ولكن ما هي الأسباب التي تجعل الرموش تتساقط كثيراً ويجب علاجها؟





- أمراض الغدة الدرقية.





- التهاب الجفون.





- الامراض النفسية مثل الاكتئاب.





- سوء التغذية وفقر الدم.





- سرطان الجلد.





- مرض الصدفية.





- مرض الثعلبة.





- حساسية العين من بعض مستحضرات التجميل.





أما العوامل الخارجية التي تسبب تساقط الرموش فتتعلق أغلبها بطريقة التعامل مع مكياج العيون، أبرزها: فرك العين بقوة، عدم تنظيف المكياج قبل النوم، وإزالة المكياج بطريقة خاطئة من خلال دعكها.



