تعرف علي ضحية حلقة اليوم في "خمس نجوم"

يستضيف برنامج " خمس نجوم" النجمه ريهام عبد الغفور ضيفه الحلقه الرابعه عشر في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل



برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معًا النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي.



يذكر ان الفنانه ريهام عبد الغفور تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " قصر النيل " بطوله دينا الشربيني، صبري فواز، احمد خالد صالح، ريهام عبد العفور تاليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج خالد مرعي وإنتاج سيرنچي لمالكها تامر مرسي





الجدير بالذكر أن البرنامج يعتمد فب كل حلقه علي إستدراج الضيف لمكان معين وعمل مقلب فيه بأسلوب كوميدي غير مسبوق