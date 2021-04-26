الصحف الإيطالية تفتح النار على كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يمرفترة صعبة مع الفريق من الناحية الفردية ويتزامن ذلك من نتائج الفريق السلبية.

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن رونالدو يعيش فترة مظلمة خاصة في ظل غيابه عن التهديف.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو لم يسجل في آخر 3 مباريات خاضها، حيث لم يظهر بالشكل المعتاد منه بالإضافة إلى عدم اكتراثه لما يحدث للفريق في المباريات.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث مؤقتاً في جدول تريب الدوري برصيد 66 نقطة وهو نفس رصيد ميلان الذي لديه مباراة اليوم وبفارق 3 نقاط عن نابولي الذي يحتل المركز الخامس والذي لديه هو الآخر مباراة اليوم.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022 وكانت عدة تقارير قد ربطته بالرحيل عن السيدة العجوز في الصيف المقبل والعودة إلى مانشستر يونايتد نجليزي أو ريال مدريد الإسباني.