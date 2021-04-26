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قتل نجل وفاء عامر.. بدء الحلقة الـ15 من "لحم غزال"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وبدأت الحلقة بقتل رجال "علي مأمون" لـ"عرفة" نجل المعلمة قدرية "وفاء عامر" كما أصيب "عمرو عبد الجليل" بطلقة نارية في ذراعه.

وقابلت "غزال" المعلم "علي مأمون" لتلومه على قتل "عرفة"، ولكنه عبر لها عن حزنه الشديد لوفاة والده كما أن حقه أخذ ثأره.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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