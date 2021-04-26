عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الابيض لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد فرجاني ساسي ، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف أوباما ،أشرف بنشرقي

خط الهجوم : حميد أحداد.

البدلاء : محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري، حسام أشرف.