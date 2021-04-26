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عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي
الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:34 م
محمد زكي
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أعلن
الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس
كارتيرون تشكيل الابيض لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء
التشكيل كالتالي:
حراسة
المرمى: محمد أبو جبل
خط
الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة.
خط
الوسط: طارق حامد فرجاني ساسي ، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف أوباما ،أشرف
بنشرقي
خط
الهجوم : حميد أحداد.
البدلاء
: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام
جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري، حسام أشرف.
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