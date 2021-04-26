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عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الابيض لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء التشكيل كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة.

 

خط الوسط: طارق حامد فرجاني ساسي ، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف أوباما ،أشرف بنشرقي

 

خط الهجوم : حميد أحداد.

 

البدلاء : محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري، حسام أشرف.

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