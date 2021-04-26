"سليم" مرتكب جريمة "شهد".. تفاصيل أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 14





مسلسل ضل راجل الحلقة 14 .. تسارعت أحداث مسلسلات رمضان 2021 مع مرور وعرض الحلقة 14 والتي شهدت معرفة الشخص الذي تسبب في حمل شهد ابنة ياسر جلال.





مسلسل ضل راجل الحلقة 14





واعترف "سليم" خلا أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 14 لوالد غادة أن ابنته متورطة معه وأصدقائه في حادث شهد بعد اقتراحها وضع حبوب لها في المشروب تسبب لها نزيف لإسقاط الجنين فضلًا عن سرقة ورقة الزواج العرفي.





أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 14





واشتعلت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 14 حيث فاجأ ياسر جلال ابنته "شهد" وصديقتها نادين أنه علم أن الشخص المتورط في حمل ابنته هو سليم النجار.





مفاجأة في مسلسل ضل راجل الحلقة 14





وتفاجأت شهد وصديقتها ضمن أحداث وتفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 14 بكلام والدها وتعرضت لصدمة كبيرة ولم تجد أمامها سوى الاعتراف بصحة ما قاله والدها، بينما خرج الأب غاضبًا ومتوجها للانتقام من سليم.





مواعيد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 15 والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل ضل راجل الحلقة 15 عبر فضائية الحياة اليوم ، في تمام الـ11:30 مساء، كما يعرض المسلسل الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني يوميا طوال رمضان 2021.



