أحمد كريمة: حسن البنا جعل أركان الإسلام 12 بدل خمسة (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن البيعة الدينية في الإسلام تكون لله، وللرسول صلى الله عليه وسلم، معقبًا: "لا توجد بيعة دينية لغير الله والرسول، ولا توجد أية في القرن، او حديث نبوي يدل على ان هناك بيعة لغير الله ولرسوله".



وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، ان البيعة السياسية تتمثل الآن في الانتخابات، وهذه البيعة لا علاقة لها بالتشريع الإسلامي، لكن جماعة الإخوان الإرهابية ابتدعت هذه البيعة لمرشدهم.



ولفت إلى أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، تحدث بأن الإسلام مبني على 12 ركنًا بدلا من 5 اركطان كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم.

