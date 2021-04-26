أحمد كريمة: الإخواني ينقاد من المرشد مثل الدابة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن البيعة عند جماعة الإخوان ليست لله، وليست لرسول الله، ولكن لمرشد جماعة الإخوان، ضمانًا لقيادة القطيع من اتباعه".



وأشار "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى الرئيس المعزل محمد مرسي عندما انتخب رئيسًا لمصر، تحدث بأنه خلع البيعة للمرشد وأصبح في حل منها، متابعًا: "الإنسان المسلم الذي كرمه الله تعالى بالعقل، وميزه بالإرادة، وجعل له الفهم والإدراك يسير تابعًا لشخص، ينقاد إليه كما تنقاد الدابة".



وأشار إلى أن هناك كتاب يسمى " كتاب من التيار الإسلامي إلى شعب مصر" لمصطفى مشهور، يعتر من اخطر الكتب الإخوانية التي تروج للبيعة.

