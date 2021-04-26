



مسلسل ضل راجل الحلقة 15 .. تسارعت أحداث مسلسلات رمضان 2021 مع مرور وعرض الحلقة 14 والتي شهدت معرفة الشخص الذي تسبب في حمل شهد ابنة ياسر جلال، الذي يسعى إلى الانتقام.





مسلسل ضل راجل الحلقة 15





ويترقب الجمهور إذاعة مسلسل ضل راجل الحلقة 15 لمعرفة الأحداث الجديدة، عقب تهديد النجم ياسر جلال لسليم وتأكيده أن الجنين في بطن ابنته سيكتب باسم الأول.





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وزاد بحث الكثيرين عن موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 15 من أجل متابعة مجريات الأمور وما ستؤول إليه الأحداث، وسط إصرار سليم على إنكار الاعتراف بحمل "شهد".





أحداث سبقت عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 15





وتضمنت الأحداث التي سبقت عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 15 اعتراف "سليم" لوالد غادة أن ابنته متورطة معه وأصدقائه في حادث شهد بعد اقتراحها وضع حبوب لها في المشروب تسبب لها نزيف لإسقاط الجنين فضلًا عن سرقة ورقة الزواج العرفي.





مواعيد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 15 والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل ضل راجل الحلقة 15 عبر فضائية الحياة اليوم ، في تمام الـ11:30 مساء، كما يعرض المسلسل الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني يوميا طوال رمضان 2021.



