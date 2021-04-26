طرق عمل مشروبات رمضان المنعشة على مائدة الفطار.. جربيها

يقدم موقع "لافام" اليوم عزيزتي طرق عمل مشروبات رمضان الهشيرة، "قمر الدين - الخروب - الدوم - التمر الهنجدي"، إليك الوصفات فيما يلي:





طريقة عمل عصير قمر الدين





يعد قمر الدين من أشهر عصائر رمضان والمشروبات الرمضانية، فهو عبارة عجينة لين من فاكهة المشمش.





1- قومي بوضع شريحتين من قمر الدين مقطعين إلى قطع متوسطة في لتر من الماء الساخن واتركيهم لمدة 24 ساعة.





2- قومي بتصفية السائل الناتج عن ذوبان قمر الدين عن القطع المتبقية،وقومى بوضع العصير في الخلاط وقومي بتحليته بالسكر حسب الرغبة، وضعيه في الثلاجة.





3- يصب العصير البارد في أكواب وتقديمها بالهناء والشفاء.





طريقة عمل عصير الخروب





1- قومي بوضع قطع 250 جرام من الخروب المجروش مع ربع كوب سكر، وضعيهم على النار حتى يذوب السكر.





2- قومى بصب 6 أكواب من الماء وقلبيه جيداً، واتركيه على نار هادئة يغلي لمدة 20 دقيقة.





3- ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد، ثم قومي بتصفيته وضعي العصير في الثلاجة.





4- صبيه في أكواب وقدميه بارداَ وبالهناء والشفاء.





طريقة عمل عصير الدوم





يعد الدوم من مشروبات رمضان المفيدة للجسم، فهو مليئ بالفيتامينات والمعادن الهامة التي يحتاجها الجسم





1- قومي بنقع 250 جرام من الدوم المجروش في 6 أكواب من الماء لمدة لا تقل عن 8 ساعات، ويمكن أن يحتاج وقت أكثر من ذلك على حسب الحاجة مع التقليب من وقت لآخر، وإذا كان في فصل الصيف يتم نقعه لمدة ساعتين وبعدها يوضع بالثلاجة باقي الوقت.





2- يتم بعدها وضعه على النار حتى يسخن فقط، مع الحرص على عدم وصوله لدرجة الغليان حتى لا يصبح طعمه مر، فالغليان يجعل طعمه مراً للغاية.





3- نرفع الدوم من على النار، ونقوم بتحلية الدوم بالسكر حسب الرغبة ونقلبه جيداً، ونتركه حتى يبرد تماماً.





4- نقوم بتصفية الدوم بمصفاة ضيقة جداً، ونضعه في الثلاجة حتى يقدم بارداَ.





طريقة عمل عصير التمر الهندي





1- نقوم بغلي 6 أكواب من الماء على النار.





2- نقوم بتجهيز كوب من التمر هندى الجاف، ونضعه في وعاء عميق ونصب عليه الماء المغلى، ثم نقوم بإضافة السكر حسب الرغبة ونقلبه جيداً ونتركه منقوع هكذا لمدة 8 ساعات.





3- نقوم بتصفية عصير التمر هندى بواسطة مصفاة ناعمة للغاية، حتى نتخلص من باقيا قطع التمر هندى الجافة.



