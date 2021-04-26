مسلسلات رمضان 2021 | ملخص واحداث الحلقة 14 من مسلسل ملوك الجدعنة.. "زاهي العتال" يخطف "نجلاء" وهروب "عطية" من المستشفى





أحداث مشوقة كانت في انتظار مشاهدي ومتابعي مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14، حيث تم القبض على سيف زاهي العتال، ابن زاهي العتال، الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل، بعد اتهامه في قضايا اغتصاب وهتك عرض ثلاث فتيات بالقوة وبغير رضائهن.





احداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14

وخلال مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14، تعرضت «عطية»، التي تجسد دوره الفنانة دلال عبد العزيز، لاعتداء مبرح من قبل المسجونات بإيعاز من «عنتر»، الذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، بناء على أوامر «زاهي العتال».





وشهدت أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14، مشاجرة عنيفة بين «عنتر» و«ناصر» زوج «نجلاء» التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف وتكون أيضا شقيقة «سفينة»، ويلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، على إثر مقتل ابنتهما «حبيبة»، حيث اتهم «ناصر» «عنتر» بأنه هو من سلط السيدات اللاتي اعتيدن بالضرب على طليقته وابنته الراحلة متسببا في وفاتها بنزيف حاد في المخ.





وردا على ما فعله «ناصر» وضربه لـ«عنتر»، يقوم الأخير بتكتيفه من قبل رجاله في المحل الخاص به ويأتي بساطور ثم يقطع أصابع يد «ناصر» اليمنى كعقاب قاسي ورادع له على تطاوله.





ويعلم «سرية» الذي يجسد دوره الفنان عمرو سعد أن والدته «عطية» في خطر داخل السجن وأنها تعرضت لاعتداء عنيف وتم نقلها إلى المستشفى ليقوم بخطة ذكية بالتعاون مع كل من «سفينة» ومصطفى الأسود لتهريبها ونقلها إلى مكان أمن.





وفي مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14، تذهب «نجلاء» إلى «العتال» وتحاول قتله باستخدام سكين مطبخ إلا حراسه الشخصيين يمنعوها ويختطفها «العتال» ويكتفها ويحبسها تمهيدا للانتقام منها ومن شقيقها وابنة خالتها «سرية» عقابا لهم على تسليمهم ابنه «سيف» إلى الحكومة بعد قيامهم بالإبلاغ عنه وإخبار رجال الشركة بمكانه تحديدا.



