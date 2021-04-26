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مباحث أبشواي تكشف لغز مقتل طفلة وألقاء جثتها في مصرف زراعي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:04 م
الطفلة الضحية
الطفلة الضحية
ريهام على
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تمكنت مباحث مركزشرطة أبشواي، بمحافظة الفيوم، من كشفت غموض لغزمقتل تلميذة بالصف الرابع بمدرسة العجميين الابتدائية بنات، بعد اختفائها والعثورعلى جثتها بعد غياب أسبوعين عن المنزل ملقاة بمصرف زراعي بالقرب من مدخل قرية العجميين التابعة لمركز أبشواي.

كان اللواء العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز أبشواي، أخطر اليوم الأثنين، اللواء صبري العزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، باللقاء القبض على قاتل الطفلة "جنى".

وكشفت التحريات التى قادها، العقيد مصطفى حسن، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، والمقدم محمد عثمان مفتش مباحث مركز أبشواي، والرائد هيثم طلبة، رئيس مباحث ابشواى، وتحت إشراف اللواء صبرى العزب مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن وراء واقعة مقتل الطفلة، هو جار المجني عليها فى المنزل الملاصق لمنزا اسرتها ويدعى" ك. ع. ق " 20عاما "،عامل، وأنه يقيم بالمنزل بمفردة، لأن والديه يعملان في محافظة القاهرة ويقيمان بمقر عملهم.

وأضافت التحريات أن المتهم حضر من القاهرة يوم "الأربعاء" وهو سوق القرية الرئيس للعمل على تروسيكل يملكه، وأنه كان يطلب من الطفلة شراء بعض الطلبات له من أحد محال البقالة القريب منهم.

وأكدت، أن المتهم يوم الحادث قد أقنع الطفلة بالحضور إلى منزله للعب على جهاز الكمبيوتر الخاص به وأثناء جلوسها بجواره حاول اغتصابها إلا أنها قاومته ما دفعه إلى ضربها على رأسها، حتى أفقدها الوعي ثم تخلص منها خشية افتضاح أمره بين أهل القرية.

وكشفت التحريات أن القاتل قام بلفها في بطانية داخل منزله لمدة 3 أيام منتظرا لعدم تمكنة من خروجها من المنزل نظرا لأن أسرتها كانت تبحث عنها فى جميع أنحاء القرية بمساعدة الأهل والجيران، وكان المتهم يقوم بالبحث مع أسرتها عن الطفلة حتى يمنع الشك عنه.

وأشارت إلى أن القاتل قام بحمل جثة الطفلة داخل تروسيكل خاص به وألقى بجثتها فى مصرف بنهاية قرية العجميين من الناحية الشرقية، وفرا هاربا الى محافظة القاهرة.

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