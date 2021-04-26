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أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم , رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وتناول سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات منوهاً سموه باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

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