موجز البرلمان| إحالة بيان وزير النقل والموافقة على إعلان حالة الطوارئ

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:









• وزير النقل يطالب بتعديل تشريعي يسمح بفصل العامل المرتبط بالعناصر الإرهابية





طالب كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، بتعديل تشريعي يسمح بفصل العامل منعاطي المخدرات أو المرتبط بالعناصر الإرهابية، داعيًا مجلس النواب مساندته في توزيع أي عامل يرتبط بعناصر متطرفة في أي أعمال أخرى بعيدا عن المناطق الحساسة في السكة الحديد.





وطالب كامل الوزير، من النقابات العمالية بأهمية توعية العاملين بالسكة الحديد وكذلك إبعاد العناصر التي تؤثر على سير العمل.





كما دعا وزير النقل، البرلمان لمساندته في إزالة التعديات على أراضي الهيئة، وكذلك الأسواق العشوائية والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين.





واستعرض الوزير، بعض المظاهر السلبية على خطوط السكة الحديد، مثل الأسواق العشوائية والأعمال التخريبية، والتكسير ومخالفة كافة القواعد، وتضمن الفيديو كذلك قيام بعض الأطفال بـ"خلع" المسامير من القضبان، ومهاجة القطارات بالـ"طوب" وما يتسبب في كسر بزجاج بعض العربات،وغيرها.









• وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد





قال كامل الوزير، وزير النقل إن السكة الحديد أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تعطل ما يقرب من 50% من الجرارات، وهو الذي تسبب في توقف نقل البضائع.





وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنه كان هناك 3 آلاف عربة مر على 50% منها أكثر من أربعون سنة، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات، مشيرا إلى أنه كانت هناك خردة بآلاف الأطنان منتشرة على كافة خطوط الشبكة.





وأشار الوزير، إلى أن هذه الخردة كان تباع بمزادات وهمية "بتراب الفلوس"، بالإضافة للعنصر البشري الذي يحتاج إلى تدريب وتأهيل.





وأكد كامل الوزير، أن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد بسبب وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.





• رئيس البرلمان يحيل بيان وزير النقل إلى اللجنة المختصة





أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل، كامل الوزير، إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.





وشهدت الجلسة تأكيد كامل الوزير، وزير النقل، على وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد.









• "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور





شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.





وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء فى الجريدة الرسمية.





وتقضى المادة الرابعة من القرار بأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.





وأعدت اللجنة تقرير من المقرر عرضه على الجلسة العامة للمجلس غدا الثلاثاء.





واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، قرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس يوم الاثنين الموافق 2642021 عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.









• "محدش يهاجمها".. "صحة النواب" تطرد مندوب وزيرة الصحة





اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة آخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة سوهاج، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث شهد الاجتماع غضب أعضاء المجلس خلال اجتماع اللجنة موجهين انتقادات للوزيرة والمطالبة باستدعائها، وذلك بعدما قام أحد مندوبي وزارة الصحة، وقال: "لو سمحتوا محدش يهاجم شخص الوزيرة".





وطالب النواب، إخراج مندوب الوزارة من الاجتماع، وأن تحقق الوزارة فيما وصفوه بتجاوزه ضد النواب، رافضين طريقته في الحديث مع مجلس النواب، قائلين: "لازم يخرج بره".



