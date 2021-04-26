خطر فى هذه الحالة.. حسام موافي يكشف أسباب التشنجات العضلية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أهمية إجراء تحليل الغدة الدرقية، لمريض حصوات الكلى، موضحا أن ارتفاع الكالسيوم في الدم يعد أحد أسباب الالتهاب الحاد للبنكرياس".



وقال موافي خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن نشاط الغدة الجار الدرقية قد يكون سبب التهاب البنكرياس، وقد يؤثر على العظام وتصبح عرضة للكسر بسهولة جدا، مشيرا إلى أن عدد الغدد الجار درقية يصل إلى 4 أو أكثر.



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن تعرض الغدة الجار درقية لورم خبيث أو حميد، يكون وراء نشاطها أحيانا، وهو ما يسبب مشكلات الكلى والبنكرياس والعظام.



ونوه بأن هبوط نشاط الغدة الجار درقية يؤدي إلى تراجع نسبة الكالسيوم في الدم، وهو ما يسبب تشنجات عضلية، مشيرا إلى أن علاج التشنج في هذه الحالة يتمثل في الحصول على حقنة كالسيوم.



وأشار موافي إلى أن نقص الكالسيوم أحد أسباب التشنجات وليس السبب الوحيد، لافتا إلى أن أخطر حالات التشنج تحدث حينما يأتي في الحجاب الحاجز، أو الحنجرة.

