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شهيد المنصورة يلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى العزل بمحافظة ببورسعيد

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:59 م
الدكتور محمد الجنيدي
الدكتور محمد الجنيدي
شيماء الريس
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استشهد الدكتور محمد الجنيدي، ليلحق بشهداء الجيش الأبيض ليكون الشهيد رقم 6  من شهداء الجيش الأبيض، وذلك بالتزامن مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والتي تضرب كل أرجاء محافظة بورسعيد.

وأصيب الطبيب بالفيروس وكان يعمل طبيب فى شركة بتروجيت وهو من محافظة المنصوره، واصيب اثناء عمله، وتم عزله بمستشفي بورفؤاد العام، تحت اشراف طبي، الا أن حالته تدهورت وخضع للتنفس الصناعي، حتي فارق الحياة نتيجة فشل تنفسي.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أجري جولة ميدانية، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بمستشفى الصدر المصح البحري، رافقة خلالها الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة. 

ووجه المحافظ علي الشركة المنفذة للأعمال بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد، كما تم تكليف الدكتور وكيل وزاره الصحة بالبدء في تجهيز المستشفي وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا، والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة  للطاقم الطبي أو المرضى. 

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، محافظة بورسعيد من ضمن أكثر المحافظات في حالات الإصابة بكورونا، وسجلت المحافظة خلال الأسبوع الماضي وفاة 3 أطباء، وكذلك شهدت زيادة غير مسبوقة في الاصابات بين الأطقم الطبية، وحالات وفاة بين كبار السن والشباب.

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