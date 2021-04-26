ننشر دعاء ليلة النصف من رمضان 2021 مكتوبة (دعاء 14 رمضان 2021/1442).. افضل الادعية المستحبة للتضرع إلى الله عز وجل





بعد انتهاء صلاة المغرب من اليوم الإثنين الموافق 14 رمضان، تبدأ معها ليلة النصف من الشهر الكريم، وهو ما تسبب فيما شهدته محركات البحث خلال الساعات الماضية حول دعاء ليلة النصف من رمضان 2021، وسنستعرض لكم خلال السطور التالية دعاء ليلة النصف من رمضان 2021 وافضل الادعية المستحبة .





دعاء ليلة النصف من رمضان 2021

وعن دعاء ليلة النصف من رمضان 2021، هناك العديد من الأدعية التي من المستحب قولها، ليس في وقت محدد ولكن يفضل من بعد صلاة المغرب وحتى مطلع الفجر من يوم 15 رمضان، لأنها تكون ليلة النصف من رمضان.





وجاء دعاء ليلة النصف من رمضان 2021، كالأتي: «يا صاحب كل وحيد ، ويا كاشف ضر أيوب، ويا سامع صوت يونس المكروب، وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل. ومنجي موسى ومن معه أجمعين، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تيسر لي في هذا الشهر العظيم الذي تعتق فيه الرقاب، وتغفر فيه الذنوب، ما أخاف عسره، وتسهل لي ما أخاف حزونته. يا غياثي عند كربتي، ويا صاحبي عند شدتي، ويا عصمة الخائف المستجير، يا رازق البائس الفقير، يا مغيث المقهور الضرير، يا مطلق المكبل الأسير. ومخلص المسجون المكروب، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وتجعل لي من جميع اموري فرجا ومخرجا، ويسرا عاجلا، يا أرحم الراحمين».





دعاء ليلة النصف من رمضان

وهناك أدعية أخرى يمكن قولها في دعاء ليلة النصف من رمضان 2021 منها:





يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها. يا رباه يا سيداه يا مولاه، يا غاية رغبتاه، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ولا تشوه خلقي في النار – ثم تسأل حاجتك تقضى إن شاء الله. زيادة: اللهم يا مفرج كل هم ، يا منفس كل كرب.





النصف من رمضان

دعاء ليلة النصف من رمضان 2021، فهناك أدعية أخرى منها:





اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ.





اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وفي رواية : عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، بمِثْلِهِ غيرَ أنَّ يَزِيدَ ليسَ في حَديثِهِ قَوْلُهُ: وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ.





ليلة النصف من رمضان

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.





اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ.





وتحل الليلة بعد انتهاء صلاة المغرب من اليوم، 14 رمضان تبدأ معها ليلة النصف من الشهر الكريم.



