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وكيل زراعة الفيوم: وصول أول كمية من تقاوي عباد الشمس الزيتي بمركز طامية
الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:52 م
ريهام على
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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن أول كمية من تقاوي عباد الشمس الزيتي وصلت إلى الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة وجار توزيع التقاوي على الجمعيات والمزارعين في حينه.
وأوضح أن كمية التقاوي الواردة للإدارة 200 شكارة وزن الشكارة 4 كم تكفي لزراعة 200 فدان، وتم صرف لاول مزارع السيد عزت لملوم استلم تقاوي لزراعة 10افدنة.
يذكر أن نبات عباد الشمس تعتبر من أهم النباتات الزيتية في بلدنا وهي في المرتبة الأولى من حيث استهلاك الزيت. نظرًا لأن النبات الزيتي لا تلبي حاجة الإنتاج ولهذا السبب قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإدراج عباد الشمس في الزراعات التعاقدية والتي يتم التعاقد مع المزارعين عليها.
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