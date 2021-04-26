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القبض على شريف سلامة في الحلقة الـ15 من مسلسل "لحم غزال"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل "لحم غزال" الكثير من الأحداث.

واتهمت "قدرية" وفاء عامر المعلم "علي مأمون" شريف سلامة بقتل نجلها، وتم القبض عليه وسجنه.

وذهبت "عاليا" لمنزل "صبحي" لتتفاجأ بحضور "سيد" خالد كمال، والذي سرد لـ"صبحي" أنه جعل أحد الأشخاص داخل السجن يقتل "علي".

وتنازل "علي" عن محل الجذارة لشقيقاته، وذلك عقب بيعه لباقي الأملاك التي ورثها عن والده.


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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