غادة عبد الرازق تحاول إنقاذ شريف سلامة من الموت.. أحداث الحلقة الـ15 من "لحم غزال"

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وشهدت الحلقة، تعرض "شريف سلامة" لأزمة بسبب دخوله السجن، عقب اتهامه بقتل نجل وفاء عامر "المعلمة قدرية"، كما يحاول عدد من المتواجدين داخل السجن قتله.



وشهدت الحلقة إخبار "شوقي" زوج "مي سليم"،لـ"عمار" بعدد من المعلومات عن "عاليا"، كما طلب منها "عمار" أن تعود لشخصيتها القديمة كـ"عاليا"، وطلبت منه "عاليا" تعويضا عن ذلك أن يتقذ شريف سلامة من الموت.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

