أسهم أوروبا تغلق مرتفعة مع صعود شركات التعدين لذروة 10 سنوات

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الإثنين حيث عززت قوة أسعار المعادن شركات التعدين، في حين دعم صعود عوائد السندات أسهم البنوك الرئيسية وسط تفاؤل بتجاوز المرحلة الأسوأ في جائحة كوفيد-19.





وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد أن تكبد الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع.





وكان مؤشر قطاع شركات الموارد الأساسية من بين الأفضل أداء اليوم، إذ صعد 1.9% إلى أعلى مستوى إقفال في عشر سنوات.





استمد القطاع دعما من صعود أسعار النحاس في شنجهاي إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، وارتفاع أسعار المعادن الأخرى أيضا في ظل برامج التطعيم بمراكز الصناعة الرئيسية والتي تنبئ بتعاف في الطلب.





وكانت البنوك هي الأفضل أداء، ليرتفع مؤشر القطاع 2% مع صعود عوائد سندات منطقة اليورو مما دعم أسهم البنوك الرئيسية.





وزاد مؤشر قطاع السفر والترفيه 1.8% إلى مستوى إغلاق قياسي مرتفع بعد أن قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إنه سيكون بوسع الأمريكيين الذين حصلوا على اللقاح المضاد لكوفيد-19 السفر إلى أوروبا بحلول الصيف.





وقال المحللون لدى مورجان ستانلي “بعد أن رفعت إيطاليا قيودا عديدة يوم الاثنين، تخطط فرنسا لتخفيف الإجراءات في الشهر القادم، ومعدل التطعيم في ارتفاع، ومؤشرات مديري المشتريات تنبئ بقوة مطردة للنشاط، ولذا مازلنا على ثقة حيال انتعاش يقوده الاستهلاك يبدأ في الربع الثاني.”





لكن الأسهم الألمانية تخلفت عن الركب، إذ لم ترتفع سوى 0.1%، بعد أن أظهر مسح لمعهد إيفو تحسن ثقة الشركات الألمانية دون المتوقع في أبريل وسط موجة ثالثة من إصابات كوفيد-19.