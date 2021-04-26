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نجم ميلان السابق يقترب من تدريب فيورنتينا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن فيورنتينا الإيطالي أصبح قريبا من من الإتفاق مع جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي من أجل تدريب الفريق في الموسم المقبل.
وأفاد موقع Fiorentina News الإيطالي بأن إدارة فيورنتينا توصلت إلى أن جاتوزو هو الشخص المناسب لتولي هذا المنصب بعد فترة من تغيير المدربين.
وألمح الموقع الإيطالي أنه من المتوقع أن يكون هذا هو الموسم الأخير لجاتوزو مع نابولي مع وجود أخبار تتحدث عن إقتراب النادي الإيطالي من الإتفاق مع مدير فني جديد وربما يكون لوسيانو سباليتي.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن جاتوزو نجم ميلان ومنتخب إيطاليا السابق خاض عدة تجارب تدريبية بدءاً من فريق سيون السويسري وبعده باليرمو الإيطالي  ثم أوفي كريت اليوناني وعاد بعد ذلك لإيطاليا ودرب بيزا ثم شباب ميلان والفريق الأول لميلان وأخيراً في الوقت الحالي نابولي.

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