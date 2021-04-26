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تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الزمالك

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة خالد جلال  عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك، المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى : محمود الزنفلي  .

خط الدفاع : أسامة إبراهيم – أحمد ياسين – محمد مجدي  – عاصم صلاح .

خط الوسط : معروف يوسف – حسام الصانع  - محمد مثناني – كريم بامبو – محمد بسيوني .

خط الهجوم : فادي فريد.

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