ياسمين رئيس تبكي على نصيبها مع عمرو سعد في ملوك الجدعنة



في لحظة ضعف أمام والدها، كشفت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة عن بكاء ياسمين رئيس على نصيبها مع عمرو سعد الذي تواجه بسببه الكثير من الصعوبات والتي تحول بينها وبين الزواج منه، وقد تُفسد قصة حبهما في أي وقت، وأخبرت فاتن حرفوش والدها بأنه يصعب عليها رؤيته حزين بسبب اختيارها لسريّة (عمرو سعد)، ولكن هذا ما اختاره قلبها.



ولكن أخبرها والدها أنه يحترم اختيارها، وأنه يثق فيها ويراها بـ 100 رجل، لتبكي في حضنه وتخبره بأنها تريد أن تجعله سعيدًا بها وبزواجها، ماذا ستكشف لنا الحلقات المقبلة خاصةً مع تعقّد الأمور بين سرية وزاهي العتّال (عمرو عبد الجليل).



ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.



ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.



ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا