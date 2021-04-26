Advertisements

اسم الشهرة 13.. حكاية «بازوكا» مدفعجي الإسماعيلي الذي مزق شباك المنافسين

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:52 م
سيد بازوكا
سيد بازوكا
علاء خليف
Advertisements
اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.
ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-
نستعرض في الحلقة الثالثة عشر من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الإسماعيلي وهو سيد أحمد عبد الرازق الشهير بـ"سيد بازوكا"، المولود في 1 يوليو لعام 1946، وهو واحد من المواهب الكروية المميزة صال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة وسجل العديد من الأهداف وحقق عدة نجاحات خلال مشواره الكروي رفقة النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر ، وسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ قلعة الدراويش.

ولا يعرف الكثير من متابعي كرة القدم المصرية السر وراء لقب "بازوكا" الذي اشتهر به نجم الإسماعيلي السابق، وأطلق عليه هذا اللقب الناقد الرياضي الراحل نجيب المستكاوي والمعلق الراحل محمد لطيف، وذلك بسبب تسديداته القوية والتي كانت تخترق شباك المنافسين، والتي كانت تشبه المدفع "بازوكا" القصير والذي كان مشهورًا في ذلك الوقت، خاصة وأنه كان قصير القامة وكانت تسديداته صاروخية مثل طلقات المدفع، حيث أنه في إحدى المباريات سدد كرة قوية مزقت شباك الفريق المنافس، ليطلق عليه هذا اللقب والذي ظل ملازمًا له حتى يومنا هذا.

  
سيد بازوكا بدأ مشواره الكروي مع النادي الإسماعيلي عام 1963 بعدما اكتشفه مدرس بالإسماعيلية يُدعي منير بباوي بعدما اعجب بموهبته أثناء ممارسة كرة القدم في الشارع، وضمه لصفوف قطاع الناشئين بالنادي وكان عمره 10 سنوات، وظهرت موهبته الكروية سريعًا ونال إشادة واعجاب الجميع حتى تم تصعيده للفريق الأول بالقلعة الصفراء ليبدأ مشوار النجاح والتألق مع الدراويش، ونجح في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1966 / 1967 للمرة الأولى في تاريخ الإسماعيلي.

وساهم سيد بازوكا في تتويج الإسماعيلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1970، كأول بطولة لمصر والدول العربية في إفريقيا، وسجل وقتها 6 أهداف، وحقق الدراويش اللقب على حساب فريق الانجلبير (مازيمبي حاليًا)، حيث تعادل الفريقين 2-2 في مباراة الذهاب، وسجل أحد هدفي الدراويش في المباراة وفاز الفريق في الإياب 3-2 وسجل بازوكا هدفًا أيضًا ليقود فريقه لحصد اللقب الإفريقي.

انضم سيد بازوكا لمنتخب مصر عام 1965 واستمر حتى عام 1974 وسجل 20 هدفا بقميص الفراعنة وحمل شارة قيادة المنتخب في موسم 1974 / 1975، واعتزل كرة القدم عام 1977 بعدها عمل في عدة مجالات في كرة القدم منها مجال التدريب والعمل الإداري، وشغل منصب عضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عدة سنوات.

أخبار تهمك

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 8 ساعات

5 دقائق توثق مشاجرة دامية بين بلطجية داخل أحد مستشفيات البدرشين

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 10 ساعات

ولا عزاء للإخوان.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتعترف بحق مصر بالدفاع عن أمنها في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

موعد قرعة ربع دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة ومنافسي الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الصحف الإيطالية تفتح النار على كريستيانو رونالدو

منذ 37 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:26 م

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:31 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى