اسم الشهرة 13.. حكاية «بازوكا» مدفعجي الإسماعيلي الذي مزق شباك المنافسين

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

نستعرض في الحلقة الثالثة عشر من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الإسماعيلي وهو سيد أحمد عبد الرازق الشهير بـ"سيد بازوكا" ، المولود في 1 يوليو لعام 1946، وهو واحد من المواهب الكروية المميزة صال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة وسجل العديد من الأهداف وحقق عدة نجاحات خلال مشواره الكروي رفقة النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر ، وسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ قلعة الدراويش.





ولا يعرف الكثير من متابعي كرة القدم المصرية السر وراء لقب "بازوكا" الذي اشتهر به نجم الإسماعيلي السابق، وأطلق عليه هذا اللقب الناقد الرياضي الراحل نجيب المستكاوي والمعلق الراحل محمد لطيف، وذلك بسبب تسديداته القوية والتي كانت تخترق شباك المنافسين، والتي كانت تشبه المدفع "بازوكا" القصير والذي كان مشهورًا في ذلك الوقت، خاصة وأنه كان قصير القامة وكانت تسديداته صاروخية مثل طلقات المدفع، حيث أنه في إحدى المباريات سدد كرة قوية مزقت شباك الفريق المنافس، ليطلق عليه هذا اللقب والذي ظل ملازمًا له حتى يومنا هذا.





سيد بازوكا بدأ مشواره الكروي مع النادي الإسماعيلي عام 1963 بعدما اكتشفه مدرس بالإسماعيلية يُدعي منير بباوي بعدما اعجب بموهبته أثناء ممارسة كرة القدم في الشارع، وضمه لصفوف قطاع الناشئين بالنادي وكان عمره 10 سنوات، وظهرت موهبته الكروية سريعًا ونال إشادة واعجاب الجميع حتى تم تصعيده للفريق الأول بالقلعة الصفراء ليبدأ مشوار النجاح والتألق مع الدراويش، ونجح في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1966 / 1967 للمرة الأولى في تاريخ الإسماعيلي.

وساهم سيد بازوكا في تتويج الإسماعيلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1970، كأول بطولة لمصر والدول العربية في إفريقيا، وسجل وقتها 6 أهداف، وحقق الدراويش اللقب على حساب فريق الانجلبير (مازيمبي حاليًا)، حيث تعادل الفريقين 2-2 في مباراة الذهاب، وسجل أحد هدفي الدراويش في المباراة وفاز الفريق في الإياب 3-2 وسجل بازوكا هدفًا أيضًا ليقود فريقه لحصد اللقب الإفريقي.

انضم سيد بازوكا لمنتخب مصر عام 1965 واستمر حتى عام 1974 وسجل 20 هدفا بقميص الفراعنة وحمل شارة قيادة المنتخب في موسم 1974 / 1975، واعتزل كرة القدم عام 1977 بعدها عمل في عدة مجالات في كرة القدم منها مجال التدريب والعمل الإداري، وشغل منصب عضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عدة سنوات.



