بالفيديو.. كيف تسعد أحبابك بالهدايا البسيطة في رمضان

قالت عنان علي، مصممة هدايا، إن شهر رمضان المبارك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقليد تقديم الهدايا وتعبر العائلات والأصدقاء عن الحب والامتنان من خلال الهدايا من جميع الأنواع، كالحلويات أو هدايا العيد، مشيرة إلى أن زينة رمضان والتي توجد الآن في العديد من الأشكال وألوان العباءات باستايلات مختلفة وجميلة، فيمكن أن تختار لها واحدة مناسبة وتتماشى مع استايل ملابسها، ستفرح بها كثيرًا.





وتابعت "علي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "تتعدد أشكال الزينة في وقتنا هذا، ويمكن أن تقدم لها أفرع من الزينة لكي تضعها في غرفتها فهناك أيضا فرع على شكل ستارة حائط سيكون من الهدايا المميزة عندها"، مشيرة إلى أن سبحة وسجادة صلاة وعداد الأذكار من الأدوات المهمة التي تحتاجها في شهر رمضان وأيضا إسدال للصلاة، فهو من الهدايا المستحبة في هذا الشهر الكريم.



