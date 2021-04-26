موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم في الدوري والتشكيل





يخوض نادي لزمالك مباراة مهمة مساء اليوم، أمام نظيره البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري المتتاز.





مباراة الزمالك والبنك الأهلي





ويسعى الزمالك بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون تحقيق الوز وحصد الثلاثة نقاط من أجل البقاء في المنافسة على اللقب ومواصلة الضغط على النادي الأهلي.





موعد مباراة مباراة الزمالك والبنك الأهلي





وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي الليلة في تمام الساعة الـ9:30 مساءً في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ملعب إستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي

ويبدأ كارتيرون مباراة الزمالك والبنك الأهلي بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى، أمامه ثلاثي الدفاع حمزة المثلوثي، ومحمود علاء، والونش" وعبد الله جمعة، وأمامه طارق حامد ، وساسي ، وزيزو، وأوباما وأشرف بن شرقي، ومهاجم وحيد "أحداد".



