Advertisements

أحمد كريمة: طالبت بحظر أحد كتب جماعة الإخوان (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:13 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المرشد الأسبق لجماعة الإخوان مصطفى مشهور في كتاب "القدوة على طريق الدعوة"، تحدث بأن جماعة الإخوان تعتقد بأن من يبايع حسن البنا مؤسس الجماعة، فإنما يبايع الله.

ولفت "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه قام بفحص هذا الكتاب بأمر من الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، وكتب تقريرًا حول هذا الكتاب، وطلب بمصادرة هذا الكتاب لخطورته على الثقافة العامة.

وأشار إلى أن الغلو والقداسة والعصمة المزعومة، التي أضفها مصطفى مشهور على مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا غير حقيقية على الإطلاق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الإرهاب الإخوان أحمد كريمة

أخبار تهمك

الصحف الإيطالية تفتح النار على كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 7 دقيقة

موعد قرعة ربع دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة ومنافسي الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 9 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ ثلث ساعة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

5 دقائق توثق مشاجرة دامية بين بلطجية داخل أحد مستشفيات البدرشين

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ ساعة و 11 دقيقة

ولا عزاء للإخوان.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتعترف بحق مصر بالدفاع عن أمنها في ليبيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

عبدالمنعم فؤاد: هذا هو سر بقاء الأزهر الشريف لأكثر من ألف عام

"أسرار جديدة".. قيادي إخواني سابق يتحدث عن علاقة الإخوان وإيران

أحمد كريمة يوجه رسالة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

أحمد كريمة: حسن البنا جعل أركان الإسلام 12 بدل خمسة (فيديو)

أحمد كريمة: الإخواني ينقاد من المرشد مثل الدابة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

08:26 م

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى