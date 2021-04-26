أحمد كريمة: طالبت بحظر أحد كتب جماعة الإخوان (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المرشد الأسبق لجماعة الإخوان مصطفى مشهور في كتاب "القدوة على طريق الدعوة"، تحدث بأن جماعة الإخوان تعتقد بأن من يبايع حسن البنا مؤسس الجماعة، فإنما يبايع الله.





ولفت "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه قام بفحص هذا الكتاب بأمر من الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، وكتب تقريرًا حول هذا الكتاب، وطلب بمصادرة هذا الكتاب لخطورته على الثقافة العامة.



