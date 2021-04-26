مصممة هدايا: كل فتاة تنتظر فانوس رمضان حتى لو كانت كبيرة (فيديو)

قالت عنان علي، مصمة هدايا، إنه قبيل حلول شهر رمضان الكريم يبحث المرتبطون عاطفيًا على هدايا جيدة لتقديمها لشريكة الحياة، بمناسبة الشهر المُعظم، ولعل أفضل ما يمكن أن تقدمه لخطيبتك بمناسبة الشهر الكريم هو "بوكس رمضان".





وأضافت "علي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يمكن أن تضعه أنت بنفسك بداخل بوكس رمضان وتقديمها كهدية مميزة، مشيرة إلى أن المصحف الشريف سيكون من أجمل الهدايا في خلال شهر رمضان الكريم.



