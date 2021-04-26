في الحلقة الرابعة عشر من "نسل الأغراب".. منة فضالي تلجأ لـ دياب بسبب قسوة زوجها

بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول معرفة "غفران" أمير كرارة بذهاب خادمته"بارة" إلى سرايا "عساف" أحمد السقا ليشك في أن "جليلة" مي عمر هي من أرسلتها إليه.



ذهاب"عزيزة" منة فضالي لـ"علي" دياب، وتسألها والدته"نجاة"فردوس عبد الحميد عن كيفية ذهابها إليها، بعدما منعها زوجها من السير أمام منزلهم، لتخبرها أنها جاءت لكي توصيهم على ابنتهم" رغدة" من والدها إذا توفيت، لتخبرهم أنها تشعر باقتراب وفاتها، وأن والدها يريدها أن تترك تعليمها وأن تتزوج من شخص لا تحبه غصب عنها وذلك لأنها انجبتها فتاة وليس ولدًا كما كان يتمنى.



ثم تتحدث مع "علي"، وتنهار من البكاء تعتذر له بسبب قبولها للزواج من شخص غيره، وتطلب منه أن يهتم بإبنتها إذا توفيت، ثم ينهار "علي" من البكاء.



انهيار "فاطمة" ريم سامي من البكاء لإشتياقها لوالدتها الراحلة، وأنها لا تجد شخصًا تتحدث معه، فيطلب منها أن تتحدث معه بدون خوف، لتخبره أنها كانت منذ فترة في السوق وتشاجرت وقتها مع "حمزة" أحمد مالك و"سليم" أحمد داش، وبعد ذلك وجدت الاثنين يقفون في انتظارها في الخارج وأنها عندما وقفت لكي تتحدث مع حمزة فوجدته شخصًا مهذبًا، فأحبته وتعلق قلبها به، لتخبره أن "سليم" أرسل إليها هاتفًا مع خادمتهم"بارة"، لكنها انفعلت عليها ورفضت استيلامه، فتخبره أنها تلتقي دائمًا مع حمزة وأنها يريد الزواج منها، فيطلب منها أن تلغي تلك الفكرة من بالها لأن الأغراب لن يوافقوا على زواجهم من بعض.



"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .