Advertisements

في الحلقة الرابعة عشر من "نسل الأغراب".. منة فضالي تلجأ لـ دياب بسبب قسوة زوجها

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول معرفة "غفران" أمير كرارة بذهاب خادمته"بارة" إلى سرايا "عساف" أحمد السقا ليشك في أن "جليلة" مي عمر هي من أرسلتها إليه.

ذهاب"عزيزة" منة فضالي لـ"علي" دياب، وتسألها والدته"نجاة"فردوس عبد الحميد عن كيفية ذهابها إليها، بعدما منعها زوجها من السير أمام منزلهم، لتخبرها أنها جاءت لكي توصيهم على ابنتهم" رغدة" من والدها إذا توفيت، لتخبرهم أنها تشعر باقتراب وفاتها، وأن والدها يريدها أن تترك تعليمها وأن تتزوج من شخص لا تحبه غصب عنها وذلك لأنها انجبتها فتاة وليس ولدًا كما كان يتمنى.

ثم تتحدث مع "علي"، وتنهار من البكاء تعتذر له بسبب قبولها للزواج من شخص غيره، وتطلب منه أن يهتم بإبنتها إذا توفيت، ثم ينهار "علي" من البكاء.

انهيار "فاطمة" ريم سامي من البكاء لإشتياقها لوالدتها الراحلة، وأنها لا تجد شخصًا تتحدث معه، فيطلب منها أن تتحدث معه بدون خوف، لتخبره أنها كانت منذ فترة في السوق وتشاجرت وقتها مع "حمزة" أحمد مالك و"سليم" أحمد داش، وبعد ذلك وجدت الاثنين يقفون في انتظارها في الخارج وأنها عندما وقفت لكي تتحدث مع حمزة فوجدته شخصًا مهذبًا، فأحبته وتعلق قلبها به، لتخبره أن "سليم" أرسل إليها هاتفًا مع خادمتهم"بارة"، لكنها انفعلت عليها ورفضت استيلامه، فتخبره أنها تلتقي دائمًا مع حمزة وأنها يريد الزواج منها، فيطلب منها أن تلغي تلك الفكرة من بالها لأن الأغراب لن يوافقوا على زواجهم من بعض.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .

أخبار تهمك

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 9 ساعات

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 10 ساعة

الصحف الإيطالية تفتح النار على كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

منذ ساعة

5 دقائق توثق مشاجرة دامية بين بلطجية داخل أحد مستشفيات البدرشين

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ ساعة و 11 دقيقة

موعد قرعة ربع دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة ومنافسي الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

ولا عزاء للإخوان.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتعترف بحق مصر بالدفاع عن أمنها في ليبيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ ثلث ساعة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

08:26 م

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى