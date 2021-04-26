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تعرف على أبرز ما جاء في حلقة محمد هاني مع رامز جلال

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعرض الفجر الرياضي، أبرز ما جاء في حلقة اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر إبريل،  من برنامج "رامز عقله طار"، والتي كان ضيفها محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

وبدأ رامز جلال الحلقة بالسخرية من الهيئة التي يظهر عليها محمد هاني، قائلا، "شكله لا يدل على إنه لاعب، ولكنه لاعب كبير وحويط وأثبت وجوده وأنه لايوجد فرق بينه وبين أحمد فتحي، وأصبح في كأس العالم للأندية حديث الشرق والغرب"، واصفاً إياه بأنه الجوكر الجديد ومدلل الأهلي وموسيماني.

 

وأوضح، " محمد هاني كان منتظر الفرصة، لم يتوقع أحد أنه سيعوض رحيل أحمد فتحي، وثق فيه موسيماني ولم يخيب ظنه".

 

وخلال الحلقة كشف هاني، "في مباراة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، وقت تسديد ركلات الجزاء، جميع زملائي سددوا يمينًا ويسارًا، وقتها حاول حارس مرمى بالميراس العملاق، أن يربكني وظل يضحك، ووجدته يشير إلى وسط المرمى لكي أسدد بها، وبالفعل كان هذا قراري من البداية، ونجحت في اسكانها الشباك".

 

وكان الأهلي نجح في تحقيق برونزية العالم أمام بالميراس البرازيلي، بركلات الترجيح، في كأس العالم للأندية والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي.

 

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره المصري، غدًا الثلاثاء، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

ومن المقرر أن يشارك محمد هاني في جزء من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لعودته لقوام الفريق الأساسي في المباريات خلال الفترة المقبلة.

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