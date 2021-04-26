بوسي شلبي: عادل إمام ويسرا أفضل من نجوم هوليوود وعمر الشريف أصيب بضيق فى الشريان



أكدت المذيعة بوسي شلبي، أن الفنان عادل إمام والفنانة يسرا أفضل من نجوم هوليود، قائلة: "مين نجوم هوليوود جنب عادل إمام ويسرا".



وكشفت الاعلامية بوسى شلبي، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من الفنانات يفضلون قراءة الفنجان، متابعة: "الفنانين كلهم بيروحوا يقروا الفنجان عند أم إبراهيم في إسكندرية".



وأوضحت أن الفنان عمر الشريف كان عصبي في فترة من حياته بسبب ضيق في الشريان، متابعة: "عمر الشريف ضرب مذيعة في مهرجان في الدوحة"، كما أنه شتم البعثة المصرية في أحد المهرجانات بسبب سوء جودة الفيلم وصناعته.



وتعرضت المذيعة بوسي شلبي، لموقف محرج على الهواء مباشرة بعدما طلب "شيخ الحارة" منها إزالة باروكة الشعر التي ترتديها، لترد ساخرة: "ده شعري وأنتوا طمعانين فيها ليه"، وخلعت باروكة الشعر على الهواء، متابعة: "أنا مش بخاف ومش هلبسها.. الباروكة دي ترند".



وأوضحت أنها ترتدي الباروكة بسبب المهرجانات وتغير لون الشعر المستمر، مما يجعلها ترتدي الباروكة لكي تكون جاهزة لتقديم المهرجانات بشكل سريع، بدلًا من التحضير لأوقات طويلة.