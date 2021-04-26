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بوسي شلبي باكيا: روحي راحت بعد وفاة محمود عبدالعزيز وأمنية حياتي أموت

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجهت المذيعة بوسي شلبي، رسالة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبرت فيها عن افتقادها لها بسبب قوة العلاقة التي كانت بينهما، قائلة: "وحشتيني ومفتقداكي أوي وواحشني سؤالك عني"، واستمرت فى حديثها باكية: "كانت بتعوضني عن أمي وأختي في فترة".

وأجهشت الاعلامية بوسي شلبي، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، على الهواء لفقدانها زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، معقبة:"روحي راحت من بعد ما أنت روحت وأمنية حياتي أشوفك.. ومن ساعة ما مات وأنا تعبانة ومش سعيدة وأمنية حياتي أموت وأجيلك وحشتني".

ووجهت بوسي شلبي، سؤال إلى المخرجة إيناس الدغيدي، قائلة "جوزي طلب أيدك زمان؟"، وردت الدغيدي، قائلة: "نجلاء فتحي كانت عايزة تجوزه ليا وندمت أني متجوزتوش".

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