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عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس
الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:16 م
مي مرسي
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أصدرت أسرة مسلسل موسى بيانا تنفي فيه أن هناك أي تعمد من أسرة العمل للإساءة من رموز الفن المصري وخاصة الفنان الراحل اسماعيل يس وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود أفعال من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا بأن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل.
و تؤكد أسرة المسلسل أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل.
و قد تضامن كل العاملين في المسلسل مع البيان مؤكدين أنهم جميعا يحترمون كل القامات الفنية المصرية التي قدمت أو مازال تقدم فنا وابداعا يحترمه الجميع.
و تؤكد أسرة المسلسل أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل.
و قد تضامن كل العاملين في المسلسل مع البيان مؤكدين أنهم جميعا يحترمون كل القامات الفنية المصرية التي قدمت أو مازال تقدم فنا وابداعا يحترمه الجميع.
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