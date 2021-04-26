الاتحاد السكندرى يستعد لسموحة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته على ملعبه بفرع سموحه تحت إشراف حسام حسن المدير الفنى استعداداً لمباراة سموحه المقرر لها يوم السبت القادم على ستاد الإسكندرية.





وكان الفريق حصل على راحه لمدة 24 ساعة عقب مباراة بيراميدز التى انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد .





وطالب الجهاز الفنى من اللاعبين نسيان مباراة بيراميدز والتركيز فى المباراة القادمة .





وطلبت إدارة النادى من الجهاز الفنى للفريق إعداد تقرير بالمراكز المطلوب تدعيمها فى الموسم القادم على أن يكون ذلك فى سرية تامة .



