Advertisements

سيرين عبد النور تطل على جمهورها من خلال إعلانات رمضان ٢٠٢١

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements




أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على جمهورها في رمضان ٢٠٢١ من خلال اعلان دعائي لإحدى شركات السيراميك الكبرى، من تنفيذ وإخراج شركة ميديا هب سعدي- جوهر.

وظهرت سيرين عبد النور مرتدية فستان أحمر شيفون مع تسريحة شعر كلاسيكية مع المكياج الخفيف وأيضا الإكسسوارات الذهبية التي تماشت إلى حد كبير مع فكرة الإعلان.

واكتفت سيرين عبد النور بالظهور في الإعلان دون غناء لتعتمد على اطلالتها الخلابة التي عكست جمالها وأناقتها.

وبهذا انضمت سيرين عبد النور لعدد من نجوم لبنان الذين شاركوا في اعلانات رمضان ٢٠٢١ من بينهم الفنان اللبناني راغب علامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اخبار الفجر الفني اخباار الفجر الفني

أخبار تهمك

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

ولا عزاء للإخوان.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتعترف بحق مصر بالدفاع عن أمنها في ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة مهدد بفقدان ميسي وجريزمان بسبب الإيقاف

منذ 34 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 14 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 11 ساعة

ظهر في "الاختيار 2".. الشهيد أحمد فايز ضبط 36 متهمًا وكان شاهد الإثبات

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 10 ساعات

الصحف الإيطالية تفتح النار على كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري بإطلالة كلاسيكية حمراء في أحدث ظهور لها (صور)

ب"جيمبسويت أسود" سيرين عبد النور تغازل جمهورها

لوك جديد.. سيرين عبدالنور تحتفل بالكريسماس

بالوردي .. سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

سيرين عبدالنور في أحدث ظهور لها

سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:31 م

برشلونة مهدد بفقدان ميسي وجريزمان بسبب الإيقاف

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى