سيرين عبد النور تطل على جمهورها من خلال إعلانات رمضان ٢٠٢١









أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على جمهورها في رمضان ٢٠٢١ من خلال اعلان دعائي لإحدى شركات السيراميك الكبرى، من تنفيذ وإخراج شركة ميديا هب سعدي- جوهر.



وظهرت سيرين عبد النور مرتدية فستان أحمر شيفون مع تسريحة شعر كلاسيكية مع المكياج الخفيف وأيضا الإكسسوارات الذهبية التي تماشت إلى حد كبير مع فكرة الإعلان.



واكتفت سيرين عبد النور بالظهور في الإعلان دون غناء لتعتمد على اطلالتها الخلابة التي عكست جمالها وأناقتها.



وبهذا انضمت سيرين عبد النور لعدد من نجوم لبنان الذين شاركوا في اعلانات رمضان ٢٠٢١ من بينهم الفنان اللبناني راغب علامة.