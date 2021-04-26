لافتة طيبة قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي

حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي البنك الأهلي على توجيه التحية لأسامة نبيه المدرب العام للفريق بالزمالك، وذلك أثناء إجراء الفريقان عملية الأحماء بستاد القاهرة الدولي.





ودار ببين خالد جلال وأسامة نبيه حوار قصير، ثم توجه معروف يوسف وكريم بامبو ثنائي البنك الأهلي لتوجيه التحية لنبيه وزملائه السابقين بالزمالك، حيث سبق للثنائي التواجد في القلعة البيضاء.





وأعلن البنك الأهلي عن تشكيله الرسمي وجاء يتضمن كلا من :-





حراسة المرمى: محمود الزنفلي





خط الدفاع: اسامة إبراهيم – محمد بسيوني – عاصم صلاح – محمد مجدي.





خط الوسط: معروف يوسف – فادي فريد – حسام الصانع - كريم بامبو.



