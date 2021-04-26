التجارة بين البحرين ودول الخليج تزيد 6% في الربع الأول





قال مجلس التنمية الاقتصادية البحريني اليوم الاثنين إن القيمة الإجمالية للتجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.76 مليار دولار، بزيادة قدرها ستة بالمئة عن الربع الأول من العام السابق.





وأضاف أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين ودولة الإمارات العربية في الربع الأول من 2021 زاد 15%، مقارنة بالربع الأول من 2020، إلى 639 مليون دولار.





وقال إن التجارة بين البحرين والسعودية شكلت 45% من إجمالي حجم التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت 789 مليون دولار.





كما زادت التجارة بين البحرين وسلطنة عمان 27% لتصل قيمتها إلى 230 مليون دولار في نفس الفترة.





وبلغ حجم التبادل التجاري مع الكويت في الربع الأول من العام الحالي 98 مليون دولار.





وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن مجمل واردات البحرين ارتفع نسبة 4% إلى 3.52 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.





وأضاف أن صادرات البحرين من المنتجات المنتجة محليا زادت 18% إلى 1.811 مليار دولار.