Advertisements

"الكابينيت" الإسرائيلي: لن نسمح بإطلاق الصواريخ من غزة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أفادت قناة 13 العبرية مساء يوم الاثنين، بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، شدد على أنه لن يسمح بمزيد من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وأكد أن الأمر إذا استدعى ذلك، سيكون هناك رد عسكري قوي.

 

ووجهت إسرائيل رسالة إنذار وتهديد لحركة "حماس" مفادها، أنه إذا استمر إطلاق القذائف الصاروخية، سترد إسرائيل في ساعات الليل بهجوم واسع وحاد على قطاع غزة.

 

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر إسرائيلية رفيعة ومطلعة على الاتصالات بشأن التصعيد في القطاع، أن الرسالة نقلت صباح اليوم الاثنين، عبر المبعوث الأممي للشرق الأوسط ثور وينسلاند إلى كبار مسؤولي "حماس" والقيادة الفلسطينية في رام الله.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق مساحة الصيد البحري في قطاع غزة كليا، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

 

وحملت إسرائيل حركة حماس مسؤولية ما يجري في القطاع وتداعيات أعمال العنف المرتكبة ضد الإسرائيليين.

 

وأكد المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة كليا ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة"، بعد أن كان قد قال في تغريدة سابقة أنه تم تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا بحريا إلى 9 أميال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع غزة غزة الكابينة اسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ ثلث ساعة

ولا عزاء للإخوان.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتعترف بحق مصر بالدفاع عن أمنها في ليبيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موعد قرعة ربع دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة ومنافسي الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 10 ساعة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

الصحف الإيطالية تفتح النار على كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

5 دقائق توثق مشاجرة دامية بين بلطجية داخل أحد مستشفيات البدرشين

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

قصف مدفعي إسرائيلي على موقع شمالي قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن إغلاق معبرين وتقليص مساحة الصيد في غزة

تقارير: "صاروخ غزة" قطع مسافة 100 كيلومتر قبل سقوطه في إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قطاع الحدود مع غزة منطقة عسكرية مغلقة

بعد إطلاق صاروخ غزة.. إسرائيل تحشد قواتها وتصدر إجراءات صارمة

الجيش الإسرائيلي يتوعد غزة بـ"رد ملائم" على إطلاق صاروخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

08:26 م

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى