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مدرب مفاجيء مرشح لقيادة نابولي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي الإيطالي إقترب من الإتفاق مع مدير فني جديد ليكون بديلاً للمدير الفني الحالي جينارو جاتوزو في الموسم المقبل.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي يعمل على التعاقد مع المدير الفني الإيطالي الشهير لوسيانو سباليتي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن سباليتي لم يشرف على تدريب أي فريق منذ نهاية مشواره مع إنتر ميلان في صيف 2019 ويبدو أنه يستعد لخوض تجربة جديدة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه سبق لسباليتي تدريب روما في فترتين وأودينيزي وسامبدوريا و إنتر ميلان وأندية إيطالية أخرى بالإضافة إلى تدريب زينيت الروسي.

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