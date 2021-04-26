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ننشر جميع مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 للفنان يوسف الشريف على قناة ON الفضائية | مسلسلات رمضان 2021

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:27 م
كوفيد 25
كوفيد 25
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ننشر جميع مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 للفنان يوسف الشريف على قناة ON الفضائية | مسلسلات رمضان 2021

ينتظر الكثيرون، موعد عرض مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف على شاشة قناة ON، الذي يشارك في موسم دراما رمضان 2021.

ومن المنتظر عرض مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف، في النصف الثاني من شهر رمضان 2021، وتحديدا يوم 16 رمضان على قناة ON.

ويعرض مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف يوم 16 رمضان على قناة ON، بعد انتهاء مسلسل "بين السماء والأرض"، بطولة هاني سلامة ومجموعة كبيرة من النجوم، على قناة ON.

وينتهي مسلسل "بين السماء والأرض" بطولة هاني سلامة غدا، حيث إنه مكون من 15 حلقة، ويبدأ مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف في اليوم التالي على قناة ON، في المواعيد ذاتها بالإضافة لعرضه على قنوات عربية ومنصتي "watch it" و "شاهد vip".

موعد عرض مسلسل كوفيد 25
وموعد عرض مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف، على قناة ON، سيكون الساعة 12:30 صباحا، والإعادة الأولى 7 صباحا، والإعادة الثانية 11:30 صباحا، يوم 16 رمضان، بعد انتهاء مسلسل "بين السماء والأرض".

ابطال مسلسل كوفيد 25
مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وظهر في برومو مسلسل كوفيد 25، عدد كبير من الفنانين وهم في حالة من الخوف والقلق الشديد، بعد انتشار فيروس غريب، حول العالم، وعدم الوصول لعلاج لهذا الفيروس، وتخوف البعض من الموت وعدم استعدادهم لتلك اللحظة.

ننشر جميع مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 للفنان يوسف الشريف على قناة ON الفضائية | مسلسلات رمضان 2021

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