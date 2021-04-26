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بعد قليل. .الحلقة الـ14 من مسلسل "الاختيار2"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تبدأ بعد قليل أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "الاختيار 2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

ومن المقرر أن تشهد بداية الحلقة مأمورية لـ يوسف الرفاعي.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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