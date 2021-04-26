عاجل.. أسامة نبيه يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

أكد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أنه لا يفكر في الرحيل عن منصبه خلال الفترة الحالية، كما تردد في الساعات الأخيرة.

وأشار نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي إلى أنه لا يشغل نفسه بأي أمور خارج الملعب، مؤكدا أن تركيزه في الوقت الحالي هو الحفاظ على مسيرة الفريق في بطولة الدوري.

وأتم المدرب العام للزمالك: "مستمر في منصبي بشكل طبيعي".

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣٦ نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض ١٦ مباراة.