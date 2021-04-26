أحمد الأشعل يكشف كواليس جديدة عن مقتل الرئيس اليمني السابق

كشف الإعلامي أحمد الأشعل مقدم برنامج حوار جريئه تفاصيل جديدة تنشر للمرة الأولى عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في حوار مع أحد المقربين منه وسكرتيرة الصحفي أحمد الصوفي الذي تحدث عن كيف قتل صالح.

وأشار الصوفي في حواره أن صالح توفي نتيجه قذيفه وإن ما أشيع عن طريقه قتله ما هي إلا افلام امريكاني .

وأضاف الصوفي أنه علم من مجمل ما يدور ومن برقيه أحمد علي عبد الله صالح التي تحشي الإشارة فيها إلى مسؤولية الحوثي في مقتل أبيه أن القذيفة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة ولا يريد أن يحمل من إصدر الأوامر ‏بإطلاق القذيفة على أبيه لانه لديه أموال كبيرة جدا يريد أن يحميها ولديه اخوته في يدي الحوثي يريد أن يطلق سراحهم.

وعن مكان جثمان الرئيس السابق، أكد انه بيد الحوثيين في مكان هم وحدهم من يعلمون به وأنه جاءته عشرات الاقرارات من اتباع الحوثي ‏يزعمون أنه دفن بالقرب ‏من صور السجن المركزي ولا دليل على هذا الأمر.

وأشار إلى أنهم تمعنوا في ‏ إخفاء مكان دفنه حتى لا يأتي أحد وينبش القبر ثم يصبح هذا المكان مزار والمزار يمكن أن يلف أفئدة الناس.

و‏أضاف أن الحوثيين يقومون بنفس الخطوات التي قام بها علي عبد الله صالح مع جثمان الحسين يخفون لأجل زمني طويل وبعدها تحدث صفقة جزء منها إفشاء المعلومات عن ‏مكان إخفاء الجثمان.