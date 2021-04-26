Advertisements

أحمد الأشعل يكشف كواليس جديدة عن مقتل الرئيس اليمني السابق

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

كشف الإعلامي أحمد الأشعل مقدم برنامج حوار جريئه  تفاصيل جديدة تنشر للمرة  الأولى عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في حوار مع أحد المقربين منه وسكرتيرة الصحفي أحمد الصوفي الذي تحدث عن كيف قتل صالح.

 

وأشار الصوفي في حواره أن صالح توفي نتيجه قذيفه وإن ما أشيع عن طريقه قتله ما هي إلا افلام امريكاني .

 

وأضاف الصوفي أنه علم من مجمل ما يدور ومن برقيه أحمد علي عبد الله صالح التي تحشي الإشارة فيها إلى مسؤولية الحوثي في مقتل أبيه أن القذيفة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة ولا يريد أن يحمل من إصدر الأوامر ‏بإطلاق القذيفة على أبيه لانه لديه أموال كبيرة جدا يريد أن يحميها ولديه اخوته في يدي الحوثي يريد أن يطلق سراحهم.

 

وعن مكان جثمان الرئيس السابق، أكد انه بيد الحوثيين في مكان هم وحدهم من يعلمون به وأنه جاءته عشرات الاقرارات من اتباع الحوثي ‏يزعمون أنه دفن بالقرب ‏من صور السجن المركزي ولا دليل على هذا الأمر.

 

وأشار إلى أنهم تمعنوا في ‏ إخفاء مكان دفنه حتى لا يأتي أحد وينبش القبر ثم يصبح هذا المكان مزار والمزار يمكن أن يلف أفئدة الناس.

 

و‏أضاف أن الحوثيين  يقومون بنفس الخطوات التي قام بها علي عبد الله صالح مع جثمان الحسين يخفون لأجل زمني طويل وبعدها تحدث صفقة جزء منها إفشاء المعلومات عن ‏مكان إخفاء الجثمان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

على عبد الله صالح صوفي جماعة انصار الله الرئيس اليمني السابق الحوثيين احمد الاشعل

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة مهدد بفقدان ميسي وجريزمان بسبب الإيقاف

منذ 37 دقيقة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين

ولا عزاء للإخوان.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتعترف بحق مصر بالدفاع عن أمنها في ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 11 ساعة

الصحف الإيطالية تفتح النار على كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ظهر في "الاختيار 2".. الشهيد أحمد فايز ضبط 36 متهمًا وكان شاهد الإثبات

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. مقتل قيادي حوثي بغارة للتحالف في صعدة

وسط أنباء عن مصرع محمد علي الحوثي والكحلاني.. لماذا تخفي "الحوثيين" باليمن مقتل قياداتها؟

بعد استهدافهم.. تعرف على القيمة المالية التي وضعها التحالف للإبلاغ عن قيادات الحوثي

عام على مقتله.. 5 أسرار في حياة علي عبد الله صالح

صحفي يمني يكشف السر وراء تحالف علي صالح مع الحوثيين قبل مقتله

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:31 م

برشلونة مهدد بفقدان ميسي وجريزمان بسبب الإيقاف

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى